Делегация командования НАТО во главе с генералом Вандье посетила Киев

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация командования НАТО в ходе визита в Киев обсудила вопросы участия Вооруженных сил Украины в маневрах альянса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Впервые за все время конфликта Украину посетило военное командование НАТО такого уровня — делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации», — написал он. По словам Палисы, стороны обсудили привлечение украинских военных к учениям альянса в роли условного противника. Также обсуждалась ситуация вокруг совместного центра НАТО — Украина.