Илон Маск запускает в США проект по производству чипов для роботов и космических программ

09:20 22.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск официально объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем.

«Мы очень благодарны нашим нынешним поставщикам... Но есть потолок комфортных для них темпов расширения производства, и эти показатели гораздо ниже, чем нам надо. Так что мы либо строим Terafab, либо у нас не будет чипов. А нам нужны чипы, так что мы построим Terafab», — сказал он. Трансляция выступления велась на странице компании Tesla в социальной сети X.

Предприниматель добавил, что Terafab будет совместным проектом принадлежащих ему компаний Tesla, xAI, SpaceX. Фабрика начнет работать в Остине (штат Техас), указал миллиардер.

По словам Маска, планируется выпуск двух видов чипов. «Одни будут использоваться главным образом в [роботах-гуманоидах] Optimus и машинах. <…> Нам также нужны будут высокомощные чипы, разработанные для космоса», — отметил он.

НОВОСТИ

09:00 22.03.2026
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
0
63
21:00 21.03.2026
Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты, утверждает спикер Джонсон
0
848
20:30 21.03.2026
Лидер нидерландских правых призвал «выбросить» Испанию из Шенгена
0
960
20:00 21.03.2026
Большинство американцев поддержали бы переговоры США и Ирана о прекращении огня — опрос
0
814
19:30 21.03.2026
Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт — NOC
0
857
19:00 21.03.2026
Украина слабее России и должна понять, что мир в ее интересах — офис Орбана
0
849
18:30 21.03.2026
Глава МИД Швейцарии выразил надежду на постепенное восстановление связей Запада с Россией
0
763
18:00 21.03.2026
Минцифры РФ опровергло подготовку введения «белых списков» у домашних интернет-провайдеров
0
768
17:00 21.03.2026
Силы ПВО РФ за сутки сбили 668 беспилотников ВСУ
0
905
16:00 21.03.2026
Демократия в Европе умирает из-за вмешательства лидеров ЕС в дела других стран — Орбан
0
829

