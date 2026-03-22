Илон Маск запускает в США проект по производству чипов для роботов и космических программ

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск официально объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем.

«Мы очень благодарны нашим нынешним поставщикам... Но есть потолок комфортных для них темпов расширения производства, и эти показатели гораздо ниже, чем нам надо. Так что мы либо строим Terafab, либо у нас не будет чипов. А нам нужны чипы, так что мы построим Terafab», — сказал он. Трансляция выступления велась на странице компании Tesla в социальной сети X.

Предприниматель добавил, что Terafab будет совместным проектом принадлежащих ему компаний Tesla, xAI, SpaceX. Фабрика начнет работать в Остине (штат Техас), указал миллиардер.

По словам Маска, планируется выпуск двух видов чипов. «Одни будут использоваться главным образом в [роботах-гуманоидах] Optimus и машинах. <…> Нам также нужны будут высокомощные чипы, разработанные для космоса», — отметил он.