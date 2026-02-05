0
США выделили на Балтийскую оборонную инициативу $200 млн — МИД Литвы

12:20 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон выделил на продвижение Балтийской оборонной инициативы $200 млн. Об этом на своей странице в соцсети сообщил литовский МИД.

Балтийская оборонная инициатива — программа, объявленная Конгрессом США в 2020 году. Она направлена на укрепление оборонных ресурсов Литвы, Латвии и Эстонии и расширение взаимодействия стран Балтии в военной сфере.

«Финансирование Балтийской оборонной инициативы в размере $200 млн утвердил Конгресс США. Выражаем благодарность США за поддержку трансатлантических связей и укрепление коллективной безопасности НАТО», — отметил МИД.

Выделенные средства намечено направить на закупку американского вооружения, обучение сил специального назначения, на разведывательные мероприятия.

