США выделили на Балтийскую оборонную инициативу $200 млн — МИД Литвы
12:20 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон выделил на продвижение Балтийской оборонной инициативы $200 млн. Об этом на своей странице в соцсети сообщил литовский МИД.
Балтийская оборонная инициатива — программа, объявленная Конгрессом США в 2020 году. Она направлена на укрепление оборонных ресурсов Литвы, Латвии и Эстонии и расширение взаимодействия стран Балтии в военной сфере.
«Финансирование Балтийской оборонной инициативы в размере $200 млн утвердил Конгресс США. Выражаем благодарность США за поддержку трансатлантических связей и укрепление коллективной безопасности НАТО», — отметил МИД.
Выделенные средства намечено направить на закупку американского вооружения, обучение сил специального назначения, на разведывательные мероприятия.
