Трамп заявил, что США «говорят с Кубой»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США контактируют с Кубой.

«Мы говорим с Кубой», — сказал Трамп в среду в интервью телеканалу NBC News, отказавшись отвечать на вопрос, считает ли он, что нынешнее руководство Кубы будет оставаться во главе страны к концу его президентского срока.

Американский лидер также утверждал, что «у Кубы большие проблемы» и что туда «необходимо направлять гуманитарную помощь».