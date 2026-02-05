Артиллерия ВСУ атаковала приграничные районы Курской области 16 раз за прошедшие сутки

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины применили артиллерию по приграничным районам Курской области 16 раз, 27 беспилотников различных типов сбито над регионом за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 мск]4 февраля до 07:00 мск 5 февраля сбито 27 вражеских беспилотников различных типов. 16 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — написал он в своем телеграм-канале.