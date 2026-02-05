0
0
248
НОВОСТИ

Артиллерия ВСУ атаковала приграничные районы Курской области 16 раз за прошедшие сутки

11:05 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины применили артиллерию по приграничным районам Курской области 16 раз, 27 беспилотников различных типов сбито над регионом за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 мск]4 февраля до 07:00 мск 5 февраля сбито 27 вражеских беспилотников различных типов. 16 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 05.02.2026
Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению
0
55
13:00 05.02.2026
РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков
0
78
12:32 05.02.2026
Индия открыта для любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы — МИД
0
143
12:20 05.02.2026
США выделили на Балтийскую оборонную инициативу $200 млн — МИД Литвы
0
152
12:05 05.02.2026
Таможня в Петербурге пресекла вывоз в Великобританию фрагмент метеорита весом 2,5 т
0
181
12:00 05.02.2026
Минобрнауки РФ сократило 13% платных мест в российских вузах
0
183
11:32 05.02.2026
Российский хакер, работавший на Украину, осужден на 16 лет за госизмену
0
220
11:20 05.02.2026
Трамп заявил, что США «говорят с Кубой»
0
265
11:00 05.02.2026
Маск запустил Starlink в Таджикистане
0
277
10:32 05.02.2026
В РФ нужно к 2030 г. заменить или модернизировать 70 тыс. лифтов — Файзуллин
0
277

Возврат к списку