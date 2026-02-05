0
Британия может назвать Стармера советским шпионом, чтобы убрать его с должности — Дмитриев

10:20 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что власти и СМИ Британии могут объявить премьер-министра страны Кира Стармера «советским шпионом», чтобы убрать его с должности.

«Да, со Стармером покончено. Чтобы облегчить британской элите и СМИ избавление от него, они могут в итоге сказать: „Стармер был советским шпионом, скрывавшимся за антироссийской риторикой, в то время как он подрывал и разрушал Великобританию изнутри“, — написал он на своей странице в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X с отрывком из эфира британской радиостанции LBC. По словам ведущего программы, журналиста Эндрю Марра, для Стармера наступил «финальный этап на посту премьера».

