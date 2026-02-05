0
НОВОСТИ

Euractiv назвал санкции ЕС безумием, а процесс их принятия — Днем сурка

10:05 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросанкции — это «безумие или гротескная сатира», которые не только не способствуют завершению конфликта на Украине, но и отдаляют эту цель. Об этом написал обозреватель брюссельского портала Euractiv Томас Мюллер-Нильсен, длительное время работавший в Москве.

Он напомнил, что Еврокомиссия намерена до конца недели представить уже 20-й пакет санкций против России «с целью утвердить его к 24 февраля».

«Трудно сказать, являются ли эти действия гротескной сатирой или простым безумием, ведь, как говорил Эйнштейн, безумие — это делать одну и ту же вещь снова и снова и ожидать иного результата», — отмечает Мюллер-Нильсен.

Более того, по его словам, вводимые Евросоюзом санкции «не только не могут заставить Россию завершить войну, они лишь усложняют достижение этой цели». «В докладе британского Королевского объединенного института по исследованию вопросов безопасности и обороны [Royal United Services Institute] описано буквально проклятие санкционной политики», — добавляет обозреватель.

«Никакие из этих доводов не приведут к смене брюссельской политики. Напротив, евролидеры упрямо продолжают переигрывать европейскую версию (несмешную) „Дня сурка“, — заключает Мюллер-Нильсен.

