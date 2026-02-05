Трамп считает, что верховному лидеру Ирана сейчас стоит «сильно беспокоиться»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи сейчас должен быть «сильно обеспокоен».

«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — сказал в среду Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос, стоит ли верховному лидеру Ирана сейчас быть обеспокоенным.

Трамп также отметил, что хотел бы мира на Ближнем Востоке, и вместе с тем пригрозил, что если Тегеран решит возобновить свою ядерную программу, то США «сделают очень плохие вещи».

«США пришли и уничтожили их [Ирана] ядерную программу, потому что если бы мы этого не сделали, то на Ближнем Востоке не было бы мира», — заявил американский лидер.