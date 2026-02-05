0
0
162
НОВОСТИ

Крыша обрушилась в школе Новосибирской области, пострадавших нет

09:20 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет, занятия отменены, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. Площадь обрушения около 100 кв. метров, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 05.02.2026
Британия может назвать Стармера советским шпионом, чтобы убрать его с должности — Дмитриев
0
41
10:05 05.02.2026
Euractiv назвал санкции ЕС безумием, а процесс их принятия — Днем сурка
0
85
10:00 05.02.2026
Трамп считает, что верховному лидеру Ирана сейчас стоит «сильно беспокоиться»
0
95
09:32 05.02.2026
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов с углем
0
152
09:05 05.02.2026
Бойцы группировки «Запад» поразили за сутки 51 пункт управления БПЛА
0
182
09:00 05.02.2026
Над регионами России за ночь сбили 95 украинских БПЛА
0
189
21:20 04.02.2026
Переговоры Ирана и США отменились из-за спора о месте проведения - СМИ
0
768
21:10 04.02.2026
За попытку покушения на Трампа в 2024 году Райан Уэсли Рут получил пожизненный срок
0
731
21:00 04.02.2026
Переговоры между США и Ираном в Омане отменены - СМИ
0
745
20:30 04.02.2026
Путин дал поручения по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного
0
767

Возврат к списку