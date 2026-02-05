Крыша обрушилась в школе Новосибирской области, пострадавших нет
09:20 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет, занятия отменены, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. Площадь обрушения около 100 кв. метров, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — сообщили в ведомстве.
