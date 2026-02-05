В РФ нужно к 2030 г. заменить или модернизировать 70 тыс. лифтов — Файзуллин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин указал на необходимость заменить или модернизировать почти 70 тысяч лифтов к 2030 году, когда закончится срок их эксплуатации.

«У нас почти 70 тысяч лифтов, которые завершили срок эксплуатации. Мы их продлили до 2030 года. Но если к 2030 [году] эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут. Поэтому это серьезная работа регионов, муниципалитетов, лифтовых организаций», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее руководитель департамента спецпроектов ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России Светлана Евсеенкова сообщила, что более 20 тысяч лифтов планируется заменить в России в 2026 году.