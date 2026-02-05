0
0
18
НОВОСТИ

В РФ нужно к 2030 г. заменить или модернизировать 70 тыс. лифтов — Файзуллин

10:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин указал на необходимость заменить или модернизировать почти 70 тысяч лифтов к 2030 году, когда закончится срок их эксплуатации.

«У нас почти 70 тысяч лифтов, которые завершили срок эксплуатации. Мы их продлили до 2030 года. Но если к 2030 [году] эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут. Поэтому это серьезная работа регионов, муниципалитетов, лифтовых организаций», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее руководитель департамента спецпроектов ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России Светлана Евсеенкова сообщила, что более 20 тысяч лифтов планируется заменить в России в 2026 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 05.02.2026
Британия может назвать Стармера советским шпионом, чтобы убрать его с должности — Дмитриев
0
57
10:05 05.02.2026
Euractiv назвал санкции ЕС безумием, а процесс их принятия — Днем сурка
0
98
10:00 05.02.2026
Трамп считает, что верховному лидеру Ирана сейчас стоит «сильно беспокоиться»
0
101
09:32 05.02.2026
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов с углем
0
160
09:20 05.02.2026
Крыша обрушилась в школе Новосибирской области, пострадавших нет
0
174
09:05 05.02.2026
Бойцы группировки «Запад» поразили за сутки 51 пункт управления БПЛА
0
187
09:00 05.02.2026
Над регионами России за ночь сбили 95 украинских БПЛА
0
195
21:20 04.02.2026
Переговоры Ирана и США отменились из-за спора о месте проведения - СМИ
0
771
21:10 04.02.2026
За попытку покушения на Трампа в 2024 году Райан Уэсли Рут получил пожизненный срок
0
734
21:00 04.02.2026
Переговоры между США и Ираном в Омане отменены - СМИ
0
749

Возврат к списку