В РФ нужно к 2030 г. заменить или модернизировать 70 тыс. лифтов — Файзуллин
10:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин указал на необходимость заменить или модернизировать почти 70 тысяч лифтов к 2030 году, когда закончится срок их эксплуатации.
«У нас почти 70 тысяч лифтов, которые завершили срок эксплуатации. Мы их продлили до 2030 года. Но если к 2030 [году] эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут. Поэтому это серьезная работа регионов, муниципалитетов, лифтовых организаций», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее руководитель департамента спецпроектов ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России Светлана Евсеенкова сообщила, что более 20 тысяч лифтов планируется заменить в России в 2026 году.
