Бойцы группировки «Запад» поразили за сутки 51 пункт управления БПЛА
09:05 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки поразили 51 украинский пункт управления дронами, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 3 склада боеприпасов ВСУ», — сказал Бигма.
Он добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 69 тяжелых квадрокоптеров противника.
