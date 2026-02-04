0
НОВОСТИ

Путин дал поручения по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного

20:30 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Владимир Путин дал поручения по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России. Перечень соответствующих поручений опубликован на официальном сайте Кремля. Всего в этом списке семь пунктов. Они касаются предоставления предложений по изучению в вузах дисциплины «Русский язык как государственный», разработки рекомендаций для вузов по созданию факультетов русского языка и литературы, издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов страны. Среди прочего поручено принять меры для улучшения подготовки учителей начальной школы и разработать специальные пособия по русскому языку для Донбасса и Новороссии

