0
0
318
НОВОСТИ

Трамп провел "прекрасный телефонный разговор" с Си Цзиньпином

19:05 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином кризис на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

«Я только что провел прекрасный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, — указал Трамп в социальной сети Truth Social. — Это был долгий и подробный разговор, в ходе которого были затронуты многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, моя поездка в Китай в апреле (которую я с нетерпением жду), Тайвань, [конфликт] между Россией и Украиной, текущая ситуация вокруг Ирана, закупка Китаем нефти и газа у США, рассмотрение КНР возможности импорта дополнительных сельскохозяйственных продуктов, включая увеличение объема закупок соевых бобов до 20 млн тонн в текущем сезоне (они обязались закупить 25 млн тонн в следующем сезоне), поставки авиационных двигателей и многие другие темы. Все из них были очень позитивными».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 04.02.2026
Переговоры Ирана и США отменились из-за спора о месте проведения - СМИ
0
224
21:10 04.02.2026
За попытку покушения на Трампа в 2024 году Райан Уэсли Рут получил пожизненный срок
0
223
21:00 04.02.2026
Переговоры между США и Ираном в Омане отменены - СМИ
0
244
20:30 04.02.2026
Путин дал поручения по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного
0
270
20:00 04.02.2026
Алиев и Пашинян подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира
0
301
19:20 04.02.2026
ВС Франции собираются заказать в 2026 году вооружений на 42 млрд евро - СМИ
0
348
18:55 04.02.2026
Рубио: Список нерешенных вопросов по конфликту на Украине существенно сократился
0
367
17:52 04.02.2026
На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
0
393
17:40 04.02.2026
Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
0
457
17:22 04.02.2026
Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
0
510

Возврат к списку