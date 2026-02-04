Трамп провел "прекрасный телефонный разговор" с Си Цзиньпином
19:05 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином кризис на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
«Я только что провел прекрасный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, — указал Трамп в социальной сети Truth Social. — Это был долгий и подробный разговор, в ходе которого были затронуты многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, моя поездка в Китай в апреле (которую я с нетерпением жду), Тайвань, [конфликт] между Россией и Украиной, текущая ситуация вокруг Ирана, закупка Китаем нефти и газа у США, рассмотрение КНР возможности импорта дополнительных сельскохозяйственных продуктов, включая увеличение объема закупок соевых бобов до 20 млн тонн в текущем сезоне (они обязались закупить 25 млн тонн в следующем сезоне), поставки авиационных двигателей и многие другие темы. Все из них были очень позитивными».
