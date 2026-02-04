0
НОВОСТИ

Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга

17:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонские власти отбуксировали задержанный по подозрению в провозе контрабанды контейнеровоз Baltic Spirit в порт Мууга на севере страны. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на Налогово-таможенный департамент балтийской республики.

Как отмечается, в порту будет проведена «тщательная таможенная проверка» судна.

Контейнеровоз был задержан во вторник сотрудниками Следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии совместно с полицией и ВМС во внутренних водах балтийской республики. Как утверждается, судно шло из Эквадора в РФ под флагом Багамских островов с российской командой. По данным ВМС Эстонии, Baltic Spirit не входит в состав так называемого теневого флота России и не находится под санкциями Евросоюза.

