Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Дамаск. Об этом сообщило Минобороны в переходном правительстве Сирии.

Согласно заявлению, визит «с целью развития военного сотрудничества» продлится несколько дней. Делегацию принял начальник генштаба сирийской армии Али ан-Наасан.