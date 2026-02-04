Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
15:12 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Дамаск. Об этом сообщило Минобороны в переходном правительстве Сирии.
Согласно заявлению, визит «с целью развития военного сотрудничества» продлится несколько дней. Делегацию принял начальник генштаба сирийской армии Али ан-Наасан.
НОВОСТИ
- 17:52 04.02.2026
- На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
- 17:40 04.02.2026
- Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
- 17:22 04.02.2026
- Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
- 17:00 04.02.2026
- Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
- 16:32 04.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих
- 16:12 04.02.2026
- ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
- 16:00 04.02.2026
- Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
- 15:32 04.02.2026
- Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
- 15:00 04.02.2026
- Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
- 14:58 04.02.2026
- Исследование Сбера: в эпоху ИИ ценность опыта растет быстрее знаний
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать