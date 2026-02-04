0
НОВОСТИ

Пока Киев не принял решений для мира, Москва продолжает СВО — Песков

14:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двери для мирного урегулирования украинского конфликта открыты, но пока соответствующие решения Киевом не приняты, Москва продолжает специальную военную операцию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость, — подчеркнул представитель Кремля. — Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается».

