НОВОСТИ

В администрации Трампа считают торговлю с РФ гарантией урегулирования на Украине — СМИ

14:12 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрации президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине исходит из того, что возобновление торговых связей с Россией послужит лучшей гарантией мира. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник в американском журнале Foreign Policy.

«Ключевым элементом достижения мира на Украине со стороны администрации Трампа является вера в то, что возобновление торговых отношений между США и Россией предотвратит возобновление конфликта, а американские инвесторы в процессе разбогатеют», — отмечается в публикации журналиста Сэма Скоува.

В материале подчеркивается, что вашингтонская администрация ждет прибыли, которую мирное урегулирование принесет США.

