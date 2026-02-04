0
НОВОСТИ

Пятеро детей и учитель пострадали при нападении в школе Красноярска — источник

12:35 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятеро учеников и учитель пострадали из-за нападения ученицы на одноклассников в школе в Красноярске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ученица облила воспламеняющейся жидкостью тряпку, зашла в класс и бросила в одноклассников. Три ребенка получили ожог: две девочки и мальчик. Молотком нанесла побои двум девочкам и учителю, " — сообщил собеседник агентства.

