Власти США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис для разгона протестующих — АВС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные, готовые к отправке в Миннеаполис (штат Миннесота) для разгона демонстрантов, получили в минувшие выходные команду «отбой». Это может свидетельствовать о решении федеральных властей дальше не накалять ситуацию с протестами в городе, сообщил телеканал АВС со ссылкой на источники.

По его данным, в Миннеаполис готовы были отправится примерно 1,5 тыс. военнослужащих дивизии, расквартированной на Аляске, а также не менее 200 военных из Техаса. АВС отмечает, что соответствующий приказ в войска поступил после того, как администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что готова к деэскалации ситуации с протестами в этом городе, усугубившейся после гибели двух протестующих в стычках с правоохранителями 7 и 24 января.