ЕС останется без идей и ценностей, если не сменит курс — спикер парламента Грузии
12:20 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз останется европейским только в своем названии, без идей и ценностей, если радикально не сменит курс. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Если Брюссель радикально не сменит курс, Европейский союз останется европейским лишь своим названием, без идей, ценностей и содержания», — написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Как отметил Папуашвили, прошло ровно четыре месяца с 4 октября, когда оппозиция собрала многотысячный митинг и попыталась штурмовать президентский дворец в Тбилиси. «За это время стало уже ясно одно — Брюссель так и не осудит нападение на президентский дворец», — указал спикер парламента.
Более того, по словам Папуашвили, сегодня предпринимаются попытки представить штурм, в результате которого пострадали более 20 полицейских, как «дело ограды», имея в виду ограждение перед резиденцией, которое прорвали митингующие. Именно так события 4 октября называет неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия», которая финансируется из бюджета ЕС.
«Это уже не молчание. Это — позиция. Позиция, которая явно показывает, что Брюссель все больше отдаляется от тех ценностей, на которых когда-то стоял Евросоюз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом», — отметил Папуашвили.
