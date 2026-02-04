12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз останется европейским только в своем названии, без идей и ценностей, если радикально не сменит курс. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Если Брюссель радикально не сменит курс, Европейский союз останется европейским лишь своим названием, без идей, ценностей и содержания», — написал Папуашвили на своей странице в соцсети.

Как отметил Папуашвили, прошло ровно четыре месяца с 4 октября, когда оппозиция собрала многотысячный митинг и попыталась штурмовать президентский дворец в Тбилиси. «За это время стало уже ясно одно — Брюссель так и не осудит нападение на президентский дворец», — указал спикер парламента.

Более того, по словам Папуашвили, сегодня предпринимаются попытки представить штурм, в результате которого пострадали более 20 полицейских, как «дело ограды», имея в виду ограждение перед резиденцией, которое прорвали митингующие. Именно так события 4 октября называет неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия», которая финансируется из бюджета ЕС.

«Это уже не молчание. Это — позиция. Позиция, которая явно показывает, что Брюссель все больше отдаляется от тех ценностей, на которых когда-то стоял Евросоюз, и все больше отождествляет себя с ненавистью, насилием и экстремизмом», — отметил Папуашвили.