Китай стал глобальным лидером по количеству сельскохозяйственных дронов

11:20 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР заняла лидирующее место по количеству аграрных беспилотников, на нее приходится порядка 60% таких летательных аппаратов в мире. Об этом заявил заместитель главы руководящей группы по сельскому хозяйству Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжу Вэйдун.

«Китай уже стал страной, обладающей самым большим количеством сельскохозяйственных беспилотников в мире. На его долю приходится более 300 тыс. из примерно 500 тыс. таких аппаратов, находящихся в эксплуатации на нашей планете», — сообщил он на пресс-конференции, посвященной опубликованному накануне «Документу номер 1». Это первый политический документ, публикуемый центральным правительством КНР в начале каждого года. Он был посвящен модернизации сельского хозяйства Китая.

Как уточнил Чжу Вэйдун, внедрение инноваций и передовых технологий в сельском хозяйстве «открывает перед КНР широкие перспективы».

