Китай стал глобальным лидером по количеству сельскохозяйственных дронов
11:20 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНР заняла лидирующее место по количеству аграрных беспилотников, на нее приходится порядка 60% таких летательных аппаратов в мире. Об этом заявил заместитель главы руководящей группы по сельскому хозяйству Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжу Вэйдун.
«Китай уже стал страной, обладающей самым большим количеством сельскохозяйственных беспилотников в мире. На его долю приходится более 300 тыс. из примерно 500 тыс. таких аппаратов, находящихся в эксплуатации на нашей планете», — сообщил он на пресс-конференции, посвященной опубликованному накануне «Документу номер 1». Это первый политический документ, публикуемый центральным правительством КНР в начале каждого года. Он был посвящен модернизации сельского хозяйства Китая.
Как уточнил Чжу Вэйдун, внедрение инноваций и передовых технологий в сельском хозяйстве «открывает перед КНР широкие перспективы».
НОВОСТИ
- 12:20 04.02.2026
- ЕС останется без идей и ценностей, если не сменит курс — спикер парламента Грузии
- 12:05 04.02.2026
- Канада не намерена разрабатывать ядерное оружие — министр обороны
- 12:00 04.02.2026
- Власти США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис для разгона протестующих — АВС
- 11:32 04.02.2026
- В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,5 км
- 11:05 04.02.2026
- США направили военных в Нигерию — Reuters
- 11:00 04.02.2026
- Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД
- 10:32 04.02.2026
- В одной из колоний на Кубани предотвращен теракт — ФСБ
- 10:20 04.02.2026
- ВСУ нанесли удар с помощью систем HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области
- 10:05 04.02.2026
- Девочка, напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском, помещена в ИВС
- 10:00 04.02.2026
- В Дагестане похищено 275 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать