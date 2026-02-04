0
0
265
НОВОСТИ

Девочка, напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском, помещена в ИВС

10:05 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцатилетняя девочка, напавшая с ножом на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, помещена в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Она была задержана вчера и помещена в ИВС», — сообщили в СК.

