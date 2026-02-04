Канада не намерена разрабатывать ядерное оружие — министр обороны

Обсудить на форуме

Канада не планирует заниматься разработкой ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны североамериканской страны Дэвид Макгинти.

«Канада совершенно не намерена разрабатывать [собственное] ядерное оружие», — цитирует министра газета The Globe and Mail. По его словам, страна по-прежнему остается государством, придерживающимся принципа нераспространения ядерного оружия.