США могут начать наземную фазу операции в Иране — экс-глава контртеррористического центра

Соединенные Штаты могут быстро перейти к применению сухопутных сил в рамках военной операции против Ирана. Такое мнение выразил в пятницу Джо Кент, покинувший ранее пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с операцией против исламской республики.

«Я не знаю секретов, не знаю военных планов. Даже если бы я их знал, я бы не мог их озвучить, но президент [США Дональд Трамп] сказал, что рассматриваются все варианты», — заявил Кент в интервью ведущему подкаста Breaking Points Саагару Энджети.

«Из своего боевого опыта я знаю одно — все может поменяться очень быстро. Есть решения, на принятие которых у вас, как может показаться, есть время. Но в действительности этого времени может не быть. И если [военные] возможности развернуты, они чаще всего применяются», — заявил Кент, отвечая на вопрос о вероятности перехода США к наземной фазе операции против Ирана. «Меня это беспокоит, это может произойти очень быстро», — добавил он.