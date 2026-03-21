США могут начать наземную фазу операции в Иране — экс-глава контртеррористического центра
12:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут быстро перейти к применению сухопутных сил в рамках военной операции против Ирана. Такое мнение выразил в пятницу Джо Кент, покинувший ранее пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с операцией против исламской республики.
«Я не знаю секретов, не знаю военных планов. Даже если бы я их знал, я бы не мог их озвучить, но президент [США Дональд Трамп] сказал, что рассматриваются все варианты», — заявил Кент в интервью ведущему подкаста Breaking Points Саагару Энджети.
«Из своего боевого опыта я знаю одно — все может поменяться очень быстро. Есть решения, на принятие которых у вас, как может показаться, есть время. Но в действительности этого времени может не быть. И если [военные] возможности развернуты, они чаще всего применяются», — заявил Кент, отвечая на вопрос о вероятности перехода США к наземной фазе операции против Ирана. «Меня это беспокоит, это может произойти очень быстро», — добавил он.
