Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить в 2027 году

Полное завершение реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае планируют в 2027 году, это вызвано множеством археологических находок и необходимости их музеефикации. В настоящее время из 16 объектов дворца на 12 работы завершены или находятся в стадии приемки. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры Республики Крым.

Ранее в региональном Минкультуры ТАСС сообщали, что реставрация ханского дворца в Бахчисарае завершится в 2025 году.

«В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий, утвержденным 26 декабря 2025 года, приемка работ в целом по ансамблю „Ханский дворец“ (XVI–XIX века) запланирована до конца 2027 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым замминистра Ольгой Буровой.

Отмечается, что на сегодняшний день из 16 объектов ансамбля Ханского дворца 12 объектов уже завершены либо находятся в стадии приемки. Еще на четырех объектах работы продолжаются, из них завершение работ на главном и графском корпусах, ханской кухне запланировано в 2026 году.

Что касается еще одного объекта «Сады и парковые сооружения», то в связи с обнаружением множества археологических находок возникла необходимость в корректировке научно-проектной документации и проведения музеефикации, контракты на выполнение работ продлены до 2027 года.

В министерстве подчеркнули, что Ханский дворец остается открытым для посещений за исключением ограничения доступа посетителей на строительные площадки в соответствии с мерами безопасности при проведении производственных работ. Данные участки огорожены, указаны маршруты их обхода.