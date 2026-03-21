Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить в 2027 году
11:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полное завершение реставрационных работ в Ханском дворце в Бахчисарае планируют в 2027 году, это вызвано множеством археологических находок и необходимости их музеефикации. В настоящее время из 16 объектов дворца на 12 работы завершены или находятся в стадии приемки. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры Республики Крым.
Ранее в региональном Минкультуры ТАСС сообщали, что реставрация ханского дворца в Бахчисарае завершится в 2025 году.
«В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий, утвержденным 26 декабря 2025 года, приемка работ в целом по ансамблю „Ханский дворец“ (XVI–XIX века) запланирована до конца 2027 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым замминистра Ольгой Буровой.
Отмечается, что на сегодняшний день из 16 объектов ансамбля Ханского дворца 12 объектов уже завершены либо находятся в стадии приемки. Еще на четырех объектах работы продолжаются, из них завершение работ на главном и графском корпусах, ханской кухне запланировано в 2026 году.
Что касается еще одного объекта «Сады и парковые сооружения», то в связи с обнаружением множества археологических находок возникла необходимость в корректировке научно-проектной документации и проведения музеефикации, контракты на выполнение работ продлены до 2027 года.
В министерстве подчеркнули, что Ханский дворец остается открытым для посещений за исключением ограничения доступа посетителей на строительные площадки в соответствии с мерами безопасности при проведении производственных работ. Данные участки огорожены, указаны маршруты их обхода.
