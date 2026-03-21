США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, утечек нет — Tasnim

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы США и Израиля атаковали иранский ядерный объект в Натанзе, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, удар был нанесен утром 21 марта. Организация по ядерной энергетике исламской республики провела замеры и сообщила, что распространение радиационного загрязнения не выявлено. Также отмечается, что жизням и здоровью жителей прилегающих районов ничего не угрожает.