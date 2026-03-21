ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 310 солдат за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли порядка 1 310 солдат в зоне СВО за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 солдат, в зоне группировки войск «Запад» — свыше 180. В результате действий группировок войск «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 190 и более 370 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 305 солдат в зоне группировки войск «Восток» и до 45 военных в зоне ответственности группировки войск «Днепр».