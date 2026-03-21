Израильская армия наступает на четырех направлениях на юге Ливана — СМИ
10:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля ведет наступательные операции по четырем направлениям на территории Южного Ливана. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat («Аш-Шарк аль-Аусат»).
По ее информации, в пятницу израильские военные возобновили атаки на город Эль-Хиям, где бойцы вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах» все еще обороняются в центральной части и в северном районе. Самолеты в течение дня нанесли по их позициям несколько мощных ударов.
Операции продолжаются против форпостов сил сопротивления в Марун-эр-Расе и Эт-Тейбе на центральном участке фронта, где 19 марта управляемыми снарядами были подбиты шесть танков Merkava. Поступили сведения о том, что израильские силы вошли в пятницу во второй половине дня в Эт-Тейбе и взорвали несколько домов, которые служили огневыми точками.
Военные действия впервые за 20 дней начались в западном секторе южной части Ливана, где механизированные подразделения быстро продвинулись к городу Рас-эн-Накура, расположенному на побережье. Как отмечает издание, открытие фронта на этом направлении преследует цель рассредоточить отряды «Хезболлах», противостоящие вторжению.
В пятницу израильская авиация подвергла бомбардировкам не менее 12 населенных пунктов под Тиром и 25 поселков в окрестностях городов Бинт-Джбейль, Марджаюн и Набатия. Военные источники сообщили изданию об интенсивных авиаударах по Арнуну, Заутару и Яхмуру, стоящим на возвышенностях на западном берегу реки Литани. По их мнению, израильское командование пытается нейтрализовать огонь, который ведется из этих районов, чтобы облегчить вторжение в долины Вади-эль-Худжейр и Вади-эс-Сулюки. Прорыв готовится со стороны городов Мейс-эль-Джебель и Хоула с целью скорейшего выхода к реке Литани, которая должна стать северной границей создаваемой буферной зоны.
