В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,5 км

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь извержений вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Пепел достиг высоты 800 метров над кратером вулкана, или 4 476 метров над уровнем моря. Он с большой интенсивностью распространяется в северном и северо-восточном направлениях. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовали жителям региона и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.