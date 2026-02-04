В одной из колоний на Кубани предотвращен теракт — ФСБ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ и ФСИН России предотвратили теракт в одной из исправительных колоний в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно со ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона 1980 г. р.», — отметили в ЦОС.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии.