В Дагестане похищено 275 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 275 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография», похищено в Дагестане через схему по обналичиванию средств материнского капитала. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, в Дагестане руководитель кредитного потребительского кооператива наладил целую схему по обналичиванию средств материнского капитала. С заемщиками заключались договоры на приобретение жилья. «Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно „но“ — договоры были фиктивные, а деньги, выделенные государством в рамках нацпроекта „Демография“, оседали в карманах мошенников. Совокупный ущерб превысил 275 млн рублей», — сказал Курносенко.