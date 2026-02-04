Адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель в результате покушения

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Халед аз-Зайди, являющийся адвокатом Сейфа аль-Ислама — сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, подтвердил факт убийства своего подзащитного. Об этом сообщил ливийский портал Al Marsad.

По его информации, адвокат Сейфа аль-Ислама выразил соболезнования и сказал, что «его убийство стало результатом коварного покушения». Со своей стороны политическая команда сына Каддафи в своем заявлении пообещала, что «убийство не останется безнаказанным». «Мы требуем, чтобы ливийская судебная система и международное сообщество взяли на себя ответственность», — приводит выдержки из заявления телеканал Al Hadath.

Ранее телеканал Libya al-Ahrar проинформировал о гибели сына Каддафи. Согласно его сведениям, это произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. По данным источников Al Hadath, близких к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия. Официальные лица в Правительстве национального единства Ливии эту информацию пока не прокомментировали.