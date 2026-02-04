0
0
309
НОВОСТИ

Адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель в результате покушения

09:05 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Халед аз-Зайди, являющийся адвокатом Сейфа аль-Ислама — сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, подтвердил факт убийства своего подзащитного. Об этом сообщил ливийский портал Al Marsad.

По его информации, адвокат Сейфа аль-Ислама выразил соболезнования и сказал, что «его убийство стало результатом коварного покушения». Со своей стороны политическая команда сына Каддафи в своем заявлении пообещала, что «убийство не останется безнаказанным». «Мы требуем, чтобы ливийская судебная система и международное сообщество взяли на себя ответственность», — приводит выдержки из заявления телеканал Al Hadath.

Ранее телеканал Libya al-Ahrar проинформировал о гибели сына Каддафи. Согласно его сведениям, это произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. По данным источников Al Hadath, близких к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия. Официальные лица в Правительстве национального единства Ливии эту информацию пока не прокомментировали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 04.02.2026
ЕС останется без идей и ценностей, если не сменит курс — спикер парламента Грузии
0
35
12:05 04.02.2026
Канада не намерена разрабатывать ядерное оружие — министр обороны
0
72
12:00 04.02.2026
Власти США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис для разгона протестующих — АВС
0
91
11:32 04.02.2026
В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,5 км
0
140
11:20 04.02.2026
Китай стал глобальным лидером по количеству сельскохозяйственных дронов
0
154
11:05 04.02.2026
США направили военных в Нигерию — Reuters
0
177
11:00 04.02.2026
Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД
0
196
10:32 04.02.2026
В одной из колоний на Кубани предотвращен теракт — ФСБ
0
242
10:20 04.02.2026
ВСУ нанесли удар с помощью систем HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области
0
249
10:05 04.02.2026
Девочка, напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском, помещена в ИВС
0
268

Возврат к списку