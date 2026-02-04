0
0
281
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

24 украинских беспилотника сбито над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 04.02.2026
ЕС останется без идей и ценностей, если не сменит курс — спикер парламента Грузии
0
35
12:05 04.02.2026
Канада не намерена разрабатывать ядерное оружие — министр обороны
0
72
12:00 04.02.2026
Власти США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис для разгона протестующих — АВС
0
91
11:32 04.02.2026
В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,5 км
0
140
11:20 04.02.2026
Китай стал глобальным лидером по количеству сельскохозяйственных дронов
0
154
11:05 04.02.2026
США направили военных в Нигерию — Reuters
0
177
11:00 04.02.2026
Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД
0
196
10:32 04.02.2026
В одной из колоний на Кубани предотвращен теракт — ФСБ
0
242
10:20 04.02.2026
ВСУ нанесли удар с помощью систем HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области
0
249
10:05 04.02.2026
Девочка, напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском, помещена в ИВС
0
268

Возврат к списку