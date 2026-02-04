Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

24 украинских беспилотника сбито над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.