Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
24 украинских беспилотника сбито над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.
