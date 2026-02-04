0
0
305
НОВОСТИ

РФ выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву — Трамп

09:20 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выполнила свое обещание не наносить в течение недели удары по украинской столице. Это признал президент США Дональд Трамп.

«Речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», — сказал он, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме. «Он сдержал свое слово на этот счет», — подчеркнул Трамп, имея в виду российского коллегу Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для переговоров». При этом Песков не стал отвечать на вопрос, каким именно был ответ российской стороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 04.02.2026
ЕС останется без идей и ценностей, если не сменит курс — спикер парламента Грузии
0
35
12:05 04.02.2026
Канада не намерена разрабатывать ядерное оружие — министр обороны
0
72
12:00 04.02.2026
Власти США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис для разгона протестующих — АВС
0
91
11:32 04.02.2026
В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,5 км
0
140
11:20 04.02.2026
Китай стал глобальным лидером по количеству сельскохозяйственных дронов
0
154
11:05 04.02.2026
США направили военных в Нигерию — Reuters
0
177
11:00 04.02.2026
Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД
0
196
10:32 04.02.2026
В одной из колоний на Кубани предотвращен теракт — ФСБ
0
242
10:20 04.02.2026
ВСУ нанесли удар с помощью систем HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области
0
249
10:05 04.02.2026
Девочка, напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском, помещена в ИВС
0
268

Возврат к списку