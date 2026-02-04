РФ выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выполнила свое обещание не наносить в течение недели удары по украинской столице. Это признал президент США Дональд Трамп.

«Речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», — сказал он, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме. «Он сдержал свое слово на этот счет», — подчеркнул Трамп, имея в виду российского коллегу Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для переговоров». При этом Песков не стал отвечать на вопрос, каким именно был ответ российской стороны.