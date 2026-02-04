ВСУ нанесли удар с помощью систем HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области
10:20 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными БПЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун» по Брянской области. Силы ПВО уничтожили управляемые ракеты и 11 реактивных БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар по жилым и гражданским объектам. ВСУ применили комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными БПЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности „Нептун“. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 11 реактивных БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.
20 частных домов, а также 27 квартир в одном многоквартирном доме повреждены в результате комбинированного удара ВСУ по Брянской области. Также повреждены окна в здании больницы, три автомобиля, полностью уничтожен дом.
