0
0
194
НОВОСТИ

Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД

11:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам коррупционной направленности в России в прошлом году составил 16 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам вырос до 16 млрд рублей, наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 45 млрд рублей», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 04.02.2026
ЕС останется без идей и ценностей, если не сменит курс — спикер парламента Грузии
0
35
12:05 04.02.2026
Канада не намерена разрабатывать ядерное оружие — министр обороны
0
72
12:00 04.02.2026
Власти США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис для разгона протестующих — АВС
0
91
11:32 04.02.2026
В Индонезии зафиксировали семь извержений вулкана Семеру, пепел поднялся на 4,5 км
0
140
11:20 04.02.2026
Китай стал глобальным лидером по количеству сельскохозяйственных дронов
0
154
11:05 04.02.2026
США направили военных в Нигерию — Reuters
0
177
10:32 04.02.2026
В одной из колоний на Кубани предотвращен теракт — ФСБ
0
242
10:20 04.02.2026
ВСУ нанесли удар с помощью систем HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области
0
249
10:05 04.02.2026
Девочка, напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском, помещена в ИВС
0
268
10:00 04.02.2026
В Дагестане похищено 275 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография»
0
273

Возврат к списку