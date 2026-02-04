Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам коррупционной направленности в России в прошлом году составил 16 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам вырос до 16 млрд рублей, наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 45 млрд рублей», — сказал он.