Ущерб от коррупционных преступлений в РФ с начала года достиг 16 млрд рублей — МВД
11:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам коррупционной направленности в России в прошлом году составил 16 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам вырос до 16 млрд рублей, наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 45 млрд рублей», — сказал он.
