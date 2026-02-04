США направили военных в Нигерию — Reuters
11:05 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты направили в Нигерию небольшой воинский контингент, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Африканского командования Вооруженных сил США генерала Дагвина Андерсона.
Как указывает агентство, это стало первым подтверждением американского военного присутствия в Нигерии, которое стало возможным после того, как две страны договорились усилить борьбу с угрозой терроризма в Западной Африке. «Это привело к укреплению сотрудничества между нашими странами, в том числе отправке небольшой американской команды, которая предоставляет уникальные возможности со стороны Соединенных Штатов», — приводит Reuters слова Андерсона. Он не стал раскрывать численный состав или масштаб миссии.
С декабря прошлого года ВС Нигерии и США нанесли несколько совместных ударов по экстремистским целям на нигерийской территории, в результате чего были сорваны готовившиеся теракты в четырех штатах африканской страны — Сокото, Замфаре, Нигере и Кацине. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии Нигерии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.
Речь идет о борьбе с группировками «Боко харам» и «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, часть группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ). Террористы «Боко харам» с 2009 года начали действовать на территории Нигерии, а затем Нигера, Чада и Камеруна. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.
