Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $800 млрд

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $800 млрд и достигло рекордных $852 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.

Рекордный рост благосостояния предпринимателя произошел после того, как SpaceX поглотила его же корпорацию xAI. Объединенная компания была оценена в $1,25 трлн и, по расчетам издания, увеличила состояние Маска на $84 млрд.

Как пишет журнал, Маск установил четыре рекорда по размеру состояния за последние четыре месяца: в октябре 2025 года он первым преодолел отметку в $500 млрд, 15 декабря — $600 млрд, а 19 декабря — $700 млрд. Теперь он опережает занимающего второе место в мире сооснователя Google Ларри Пейджа (состояние $281 млрд) на $578 млрд.