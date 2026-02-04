Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $800 млрд
13:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $800 млрд и достигло рекордных $852 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.
Рекордный рост благосостояния предпринимателя произошел после того, как SpaceX поглотила его же корпорацию xAI. Объединенная компания была оценена в $1,25 трлн и, по расчетам издания, увеличила состояние Маска на $84 млрд.
Как пишет журнал, Маск установил четыре рекорда по размеру состояния за последние четыре месяца: в октябре 2025 года он первым преодолел отметку в $500 млрд, 15 декабря — $600 млрд, а 19 декабря — $700 млрд. Теперь он опережает занимающего второе место в мире сооснователя Google Ларри Пейджа (состояние $281 млрд) на $578 млрд.
НОВОСТИ
- 17:52 04.02.2026
- На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
- 17:40 04.02.2026
- Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
- 17:22 04.02.2026
- Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
- 17:00 04.02.2026
- Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
- 16:32 04.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих
- 16:12 04.02.2026
- ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
- 16:00 04.02.2026
- Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
- 15:32 04.02.2026
- Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
- 15:12 04.02.2026
- Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
- 15:00 04.02.2026
- Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать