КНР и РФ следует постоянно углублять стратегическое взаимодействие — Си Цзиньпин

Китай и Россия должны постоянно углублять стратегическое взаимодействие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, кадры беседы в формате видеосвязи показал телеканал «Россия 24».

«В этом году отмечается 30-летие установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, 25-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также открытие Годов образования между Китаем и Россией. Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории „, — сказал китайский лидер.