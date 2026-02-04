0
0
333
НОВОСТИ

КНР и РФ следует постоянно углублять стратегическое взаимодействие — Си Цзиньпин

13:12 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия должны постоянно углублять стратегическое взаимодействие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, кадры беседы в формате видеосвязи показал телеканал «Россия 24».

«В этом году отмечается 30-летие установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, 25-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также открытие Годов образования между Китаем и Россией. Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории „, — сказал китайский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:52 04.02.2026
На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
0
83
17:40 04.02.2026
Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
0
128
17:22 04.02.2026
Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
0
170
17:00 04.02.2026
Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
0
174
16:32 04.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих
0
205
16:12 04.02.2026
ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
0
232
16:00 04.02.2026
Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
0
260
15:32 04.02.2026
Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
0
302
15:12 04.02.2026
Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
0
308
15:00 04.02.2026
Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
0
294

Возврат к списку