Корпоративная программа «Энергия жизни» объединила в 2025 году более 134 тыс. нефтяников

13:20

В 2025 году число сотрудников компании «Роснефть», которые регулярно занимаются спортом в рамках программы «Энергия жизни», превысило 134 тыс. человек. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. Участники спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» регулярно занимаются спортом, посещают организуемые компанией тренировки и участвуют в корпоративных, межкорпоративных и всероссийских соревнованиях. В прошлом году в разных состязаниях участвовали более 96 тыс. работников «Роснефти», а также примерно 21,5 тыс. членов их семей. Под эгидой «Энергии жизни» в 2025 году было организовано более 2,2 тыс. спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых участвовали около 73 тыс. сотрудников.

В числе наиболее значимых корпоративных состязаний - XX Летние спортивные игры, объединившие примерно 3 тыс. участников, представлявших 74 предприятия. В легкоатлетических забегах «Энергия жизни» и в лыжном забеге «Лыжня Роснефти» участвовали около 2,5 тыс. спортсменов. Также сотрудники «Роснефти» из разных регионов страны участвовали в XIII Зимних спортивных играх «Роснефти» и в соревнованиях «Роснефть ГТО», турнире по теннису и бадминтону «Ракетка Роснефти», хоккейном турнире «Шайба Роснефти», корпоративном шахматном турнире, соревнованиях по сноуборду, триатлону и спортивному туризму.

Сотрудники «Роснефти» с успехом выступили и на всероссийском уровне. Например, в Московском марафоне представители компании заняла 2 место среди 138 команд, в соревнованиях по триатлону Ironstar Sochi Sirius 2025 заняли 2 место в корпоративном зачете, победили в мужской эстафете и личных стартах.

Напомним, в компании организованы тренировки по более чем 20 видам спорта, среди которых хоккей с шайбой, беговые лыжи, биатлон, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, настольный и большой теннис, бадминтон, кроссфит.