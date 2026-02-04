США сейчас сложно назвать союзником ЕС — генсек дипслужбы Евросоюза

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь дипслужбы ЕС Белен Мартинес Карбонель считает, что в настоящий момент сложно назвать США союзником Евросоюза.

«В современном мире роль играют не только государства. Европа также является крупной экономической силой, — отметила она в интервью испанской газете El País. — Это вызов: нужно научиться быть твердыми, не превращаясь в хулиганов со школьного двора». Отвечая на вопрос, была ли Европа слишком кроткой с президентом США Дональдом Трампом, замглавы дипслужбы ЕС сказала, что сложно сказать, какой подход был бы лучше. «Мы находимся перед очень непредсказуемым человеком», — считает она.

Мартинес Карбонель спросили, перестали ли США быть союзником сообщества. «Сейчас трудно охарактеризовать их как союзника, но они остаются значимым партнером, — пояснила она. — С союзником сюрпризы, как правило, незначительны, здесь же запас сюрпризов очень широк».

Говоря о возможности распада НАТО, она отметила, что если «худшие кошмары о Гренландии сбылись бы, то да, это стал бы конец Североатлантического альянса» в его нынешнем виде.