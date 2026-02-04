Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
15:32 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депозитарий Euroclear недосчитался в своем отчете по итогам 2025 года 300 млн евро от обещанных Украине выплат из доходов от реинвестирования незаконно блокированных суверенных активов России.
В опубликованном на сайте компании отчете сообщается, что по итогам 2025 года Еврокомиссии будет передано для Украины 3,3 млрд евро из 5 млрд евро полученных доходов. Это расхождение в 1,7 млрд евро объясняется тем, что Бельгия взимает с полной суммы налог в 30% на «непредвиденные доходы корпораций» в свой бюджет.
Однако далее в тексте отчета говорится: «В соответствии с требованиями механизма ЕС по доходам от реинвестирования замороженных активов, Euroclear передаст Еврокомиссии 3,3 млрд евро по итогам 2025 года, из которых 1,6 млрд евро были переданы в июле 2025 года, а примерно 1,4 млрд евро будут переданы в начале 2026 года. Эти доходы используются Евросоюзом для финансирования Украины».
Сумма обозначенных компанией двух траншей составляет 3 млрд евро вместо указанных в преамбуле 3,3 млрд евро, пояснений об их судьбе или упоминаний о третьем транше для перевода оставшихся 300 млн евро в отчете обнаружить не удалось.
