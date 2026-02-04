Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел хорошо известно, что Россия — это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Индия всегда закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой инновации мы не видим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, что Индия прекратит закупки российской нефти и как Россия относится к такому развитию событий.