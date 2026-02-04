Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
15:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не только нам, но и всем специалистам международных энергетических дел хорошо известно, что Россия — это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Индия всегда закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой инновации мы не видим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, что Индия прекратит закупки российской нефти и как Россия относится к такому развитию событий.
НОВОСТИ
- 17:52 04.02.2026
- На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
- 17:40 04.02.2026
- Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
- 17:22 04.02.2026
- Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
- 17:00 04.02.2026
- Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
- 16:32 04.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих
- 16:12 04.02.2026
- ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
- 16:00 04.02.2026
- Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
- 15:32 04.02.2026
- Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
- 15:12 04.02.2026
- Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
- 14:58 04.02.2026
- Исследование Сбера: в эпоху ИИ ценность опыта растет быстрее знаний
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать