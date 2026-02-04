На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности

17:52

Снижение преступности, поддержку участников СВО, контроль за нестационарной торговлей, модернизацией ЖКХ и переселением из аварийного жилья обсудили на заседании коллегии прокуратуры Московской области. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности за 2025-й и обозначены задачи на этот год.

Одна из важных тем, которую обсуждали в рамках заседания - помощь участникам спецоперации и их близким. В Подмосковье для них действует 36 региональных мер соцподдержки: выплаты, реабилитация, обучение, трудоустройство, бесплатный проезд, помощь с газификацией, целый пакет льгот для детей. На портале Госуслуг по одному заявлению доступны сразу 17 мер поддержки. По многим вопросам теперь можно обращаться не только в госфонд «Защитники Отечества», но и в любой из 218 МФЦ по всему Подмосковью.

Кроме того, в рамках соглашения с Военно-социальным центром поддержку через МФЦ теперь могут получить и действующие военнослужащие - 17 услуг Минобороны (социальные выплаты мобилизованным, ежемесячные компенсации инвалидам и т.д.).

«Все, что касается спецоперации, является нашим приоритетом. Особая задача, и об этом часто говорит наш президент, это работа с семьями бойцов, с теми, кто вернулся из зоны СВО, часть из них проходит реабилитацию, восстановление после ранений. Сегодня семьи обращаются к нам и через фонд «Защитники Отечества», и через МФЦ. Мы сделали так, чтобы людям не нужно было приезжать в центральный офис. Они могут получить ответ на вопрос и решить все, что касается выплат, статуса и т.д. в наших МФЦ, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Стараемся услуги делать проактивными: социальные выплаты, ежемесячные компенсации. Все это считаем своим приоритетом. Все здесь присутствующие также вовлечены в эту работу, за что мы благодарны. По инициативе Сергея Владимировича (Забатурина, прокурора Московской области) с мая 2025 года из закона Московской области исключен пункт обязательной регистрации по месту жительства членов семей погибших участников СВО для получения денежной выплаты взамен земельного участка. Таким образом, мы сняли много беспокойств. В общей сложности в прошлом году денежную компенсацию получили 3278 человек».

Также Андрей Воробьев рассказал, что третий год в регионе многодетные семьи могут получить денежную выплату (400 тыс. руб.) взамен земельного участка. С января 2024-го таким правом воспользовались 7,5 тыс. семей (более 7,3 тыс. уже получили выплаты).

«В минувшем году президентом утверждены новые стратегические ориентиры развития страны - развитие здравоохранения, повышенние безопасности дорожного движения и т.д. Для прокуроров это прямой рабочий план. Основной фокус - на технологический суверенитет, социальную справедливость и безопасность граждан. И наша задача – сделать все, чтобы эти стратегии работали в Подмосковье через призму законов, - сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин и обратился к коллегам. - Спасибо каждому за ваш труд, принципиальность и выдержку. Отдельно благодарю губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева, областное правительство за поддержку, оперативную реакцию и конкретные действия. Также крайне важно для нас взаимодействие с судейским корпусом региона. Мы работаем слаженно и эффективно. Плотное взаимодействие с властями и правоохранительными органами дало реальный результат - правопорядок в регионе стал крепче. Мы будем и дальше использовать все предоставленные возможности, чтобы защитить и людей, и государство. Наша общая задача, чтобы каждый законопослушный житель Московской области чувствовал, что закон на его стороне».

В 2025 году в Подмосковье снизилось количество зарегистрированных преступлений (на 2%), стало меньше преступлений в общественных местах, в том числе на улицах. В Подмосковье установлено порядка 167 тыс. камер системы «Безопасный регион», в том числе 45 тыс. – с функцией распознавания лиц. В этом году в планах увеличить их количество на 10 тыс.

«Во многом снижение преступности по ряду направлений, на мой взгляд, обусловлено цифровизацией. Мы устанавливаем большое количество камер системы «Безопасный регион», их у нас порядка 167 тыс., в разных общественных пространствах, на подъездах. Эта программа будет продолжена. Считаю это важным элементом, особенно, когда правоохранительный блок участвует, предлагает очень важные и чувствительные направления», - сказал Андрей Воробьев.

Сергей Забатурин в ходе доклада отметил, что принятый в прошлом году закон о запрете детям до 18 лет в Подмосковье находиться у водоемов и на пляжах без сопровождения взрослых, уже дал результат: «Благодаря принятому по нашей инициативе закону детям теперь запрещено находиться у воды без сопровождения взрослых. Правоприменительная практика нарабатывается, но главное, что детская смертность на водоемах уже сократилась на 40%».

По инициативе Московской области был принят федеральный закон о размещении нестационарных торговых объектов. С 1 сентября НТО нельзя будет устанавливать где угодно на частной земле, как было раньше, а только в согласованных с органами местного самоуправления локациях.

«Важная тема – это нестационарная торговля. 30 января наш Президент подписал закон. Мы были инициаторами, аргументировали, почему это важно сделать. Он касается регулирования размещения на частной земле НТО, попросту говоря, «ларьков», павильонов во всех регионах нашей страны», - сказал Андрей Воробьев.

В ходе заседания отметили, что на особо контроле находится работы по модернизации ЖКХ. За предыдущие несколько лет в регионе обновили и построили 113 котельных, свыше 300 км теплосетей. В планах на этот год – еще более 400 мероприятий, которые позволят выполнить работы на 170 котельных и 211 км теплосетей

«У нас очень большая программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства – котельные, сети в Жуковском, Чехове, Воскресенске, Химках. Мы должны обновлять трубы магистральные, распределительные, и котельные - не менее 5% в год. Это очень заметные деньги. Наша задача – продолжать эту программу. Понимаем, насколько это чувствительно, важно, - отметил губернатор. - Мы в этом году, как впрочем, и в прошлом, констатировали очередные рекорды потребления электричества. Поэтому уделяем внимание модернизации энергетической инфраструктуры, в том числе в рамках федеральной программы».

В рамках заседания обсудили надзорную деятельность в части реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья. В прошлом году в Подмосковье из домов, признанных аварийными, переселили более 11 тыс. жителей 45 округов (больше плана - 9,3 тыс. человек). Всего с 2019 года в новые квартиры переехали более 35 тыс. семей. Полностью завершен I этап программы, уже приступили к расселению домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.