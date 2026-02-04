Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента

17:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в указе главы государства от 4 февраля.

Иванов, которому 31 января исполнилось 73 года, занимал этот пост с августа 2016 года. До этого он был руководителем Администрации президента РФ, ранее в разные годы — первым вице-премьером, министром обороны, секретарем Совбеза. Иванов также является постоянным членом Совбеза РФ.