0
0
100
НОВОСТИ

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента

17:22 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в указе главы государства от 4 февраля.

Иванов, которому 31 января исполнилось 73 года, занимал этот пост с августа 2016 года. До этого он был руководителем Администрации президента РФ, ранее в разные годы — первым вице-премьером, министром обороны, секретарем Совбеза. Иванов также является постоянным членом Совбеза РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:52 04.02.2026
На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
0
83
17:40 04.02.2026
Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
0
128
17:00 04.02.2026
Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
0
174
16:32 04.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих
0
205
16:12 04.02.2026
ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
0
232
16:00 04.02.2026
Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
0
260
15:32 04.02.2026
Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
0
302
15:12 04.02.2026
Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
0
308
15:00 04.02.2026
Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
0
294
14:58 04.02.2026
Исследование Сбера: в эпоху ИИ ценность опыта растет быстрее знаний
0
317

Возврат к списку