НОВОСТИ

ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области

16:12 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Степановку в Донецкой Народной Республике и Староукраинку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области», — рассказали в военном ведомстве.

