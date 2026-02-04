ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Степановку в Донецкой Народной Республике и Староукраинку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области», — рассказали в военном ведомстве.