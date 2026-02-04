0
0
161
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих

16:32 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли порядка 1 390 военнослужащих за минувшие сутки в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 280 военнослужащих, «Запад» — до 190, «Южная» — до 165, «Центр» — более 350, «Восток» — более 340, «Днепр» — до 65 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:52 04.02.2026
На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
0
69
17:40 04.02.2026
Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
0
115
17:22 04.02.2026
Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
0
158
17:00 04.02.2026
Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
0
163
16:12 04.02.2026
ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
0
227
16:00 04.02.2026
Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
0
254
15:32 04.02.2026
Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
0
295
15:12 04.02.2026
Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
0
302
15:00 04.02.2026
Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
0
288
14:58 04.02.2026
Исследование Сбера: в эпоху ИИ ценность опыта растет быстрее знаний
0
312

Возврат к списку