ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих
16:32 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли порядка 1 390 военнослужащих за минувшие сутки в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 280 военнослужащих, «Запад» — до 190, «Южная» — до 165, «Центр» — более 350, «Восток» — более 340, «Днепр» — до 65 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 17:52 04.02.2026
- На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
- 17:40 04.02.2026
- Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
- 17:22 04.02.2026
- Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
- 17:00 04.02.2026
- Власти Эстонии отбуксировали задержанный контейнеровоз с россиянами в порт Мууга
- 16:12 04.02.2026
- ВС РФ освободили Степановку в ДНР и Староукраинку в Запорожской области
- 16:00 04.02.2026
- Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
- 15:32 04.02.2026
- Euroclear в своем отчете «потерял» 300 млн евро, предназначенных для Киева
- 15:12 04.02.2026
- Российская делегация во главе с замминистра обороны РФ прибыла в Дамаск — МО Сирии
- 15:00 04.02.2026
- Индия закупает нефть не только у РФ, здесь нет новаций — Песков
- 14:58 04.02.2026
- Исследование Сбера: в эпоху ИИ ценность опыта растет быстрее знаний
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать