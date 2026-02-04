ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 390 военнослужащих

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли порядка 1 390 военнослужащих за минувшие сутки в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 280 военнослужащих, «Запад» — до 190, «Южная» — до 165, «Центр» — более 350, «Восток» — более 340, «Днепр» — до 65 военнослужащих.