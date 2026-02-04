Россия и Китай должны защищать международное право с ООН в ее основе — Си Цзиньпин
16:00 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай должны решительно отстаивать международную систему с ООН в ее основе и международное право. Об этом в ходе видеоконференции глав двух государств заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«С начала года международная ситуация становится все более нестабильной. Как ответственные ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия обязаны содействовать международной справедливости, твердо защищать достижения победы во Второй мировой войне, решительно отстаивать международную систему с ООН в ее основе и основные нормы международного права, а также совместно работать над поддержанием глобальной стратегической стабильности», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
