Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда и возгорание бензина, сообщается в телеграм-канале «Российских железных дорог» (РЖД). По предварительным данным, никто не пострадал.

«В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин)», — сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что движение поездов через станцию Кочетовка-2 приостановлено.