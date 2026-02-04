Рубио: Список нерешенных вопросов по конфликту на Украине существенно сократился

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перечень нерешенных вопросов по урегулированию на Украине сокращается, однако на повестке дня пока остаются самые сложные из них. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

«Этот список [нерешенных вопросов] существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные», — сказал он, имея в виду проблемные вопросы урегулирования украинского конфликта.